Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

«Здесь будет шесть с половиной миллионов квадратных метров недвижимости — это рабочие места, технопарки, жилье, набережные, парки, скверы, культурные объекты, спортивный кластер. Но для всего этого, конечно, нужна хорошая транспортная система. В последние годы мы здесь запустили две станции МЦК, одну станцию метро — “Технопарк”, и сейчас идет строительство еще одной станции — “ЗИЛ”. Все основные строительные работы должны завершиться до конца текущего года», — отметил мэр Москвы.