26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 26 февраля. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.



Доллар подешевел на Br0,0042 — его курс составил Br3,2409 за $1.



Курс юаня стал ниже на Br0,0124 и составил Br4,4766 за 10 юаней.



Курс российского рубля повысился на Br0,0069 и составил Br3,495 за 100 российских рублей.