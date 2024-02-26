Губернатор озвучил новые сроки газификации Балтийска

Губернатор области Антон Алиханов после посещения стройплощадки блочно-модульной газовой котельной по ул. Дмитрия Донского мощностью 46,5 МВт в Балтийске назвал новые сроки газификации округа.
«Если никто из подрядчиков не подведет, то к следующему осенне-зимнему сезону мы сможем либо полностью, либо двумя из трех котельных перевести отопление Балтийска на газовую генерацию».
Сейчас на объекте выполняется монтаж временного электроснабжения. Начаты работы по устройству основания под столбчатые фундаменты. Также строятся котельная мощностью 14 МВт по ул. Сенявина и модульная газовая котельная мощностью 4,6 МВт по ул. А. Серебровской. Все три объекта законтрактованы, подрядчикам выплачен аванс. Заводы приступили к изготовлению оборудования, поставки начнутся весной.
«Продолжается внутритрубная диагностика газопровода, на текущий момент у специалистов нет замечаний. В мае текущего года проверка должна быть завершена, после чего планируем перейти к врезке в магистральный газопровод».