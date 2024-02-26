Губернатор озвучил новые сроки газификации Балтийска

Сейчас на объекте выполняется монтаж временного электроснабжения. Начаты работы по устройству основания под столбчатые фундаменты. Также строятся котельная мощностью 14 МВт по ул. Сенявина и модульная газовая котельная мощностью 4,6 МВт по ул. А. Серебровской. Все три объекта законтрактованы, подрядчикам выплачен аванс. Заводы приступили к изготовлению оборудования, поставки начнутся весной.