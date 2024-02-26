Проект застройки в районе Красной-Разина отправили на доработку

Министерство градостроительной политики Калининградской области отклонило и направило на доработку «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах улиц Красная — Степана Разина — Шиллера в городе Калининграде». Об этом «Новому Калининграду» сообщил один из жителей, получивший официальный ответ за подписью министра градостроительной политики региона Веры Касьяновой.