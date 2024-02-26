Одна марка сигарет подорожает в Беларуси с 1 марта 2024

Согласно опубликованной информации, цена вырастет только на одну марку сигарет. Речь идет про Pall Mall Superslims Azure, которая производится в Беларуси табачной фабрикой «Неман» и «Табак-инвест». Так, цена на указанную марку увеличится на 20 копеек — с 5,20 до 5,40 рубля. Также говорится, что в списке компаний, которые занимаются выпуском сигарет в Беларуси, появилась еще одна. Называется «Сентони ПРО».