Ростовская область потеряла позиции в рейтинге доступности бензина для населения

Ростовская область потеряла несколько позиций в рейтинге доступности бензина для населения по версии РИА Новости. За год — с января 2023 по январь 2024 — место в списке изменилось с 54 на 57.
По расчетам экспертов, в начале 2024 года на чистую среднюю месячную зарплату можно было купить 861 литр бензина марки АИ-92 (в январе 2023 года — 803 литра). За 12 месяцев цена топлива изменилась на 8,9%, составив 51,90 рубля за литр (в 2023 году — 47,68 рубля за литр).
В обновленном рейтинге Ростовскую область разместили рядом с Чувашской Республикой и Калининградской областью.
Добавим, больше всего бензина на среднюю зарплату в январе 2024 года смогли себе позволить жители Москвы, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов. В конце рейтинга оказались республики Северного Кавказа.