Ростовская область потеряла позиции в рейтинге доступности бензина для населения

По расчетам экспертов, в начале 2024 года на чистую среднюю месячную зарплату можно было купить 861 литр бензина марки АИ-92 (в январе 2023 года — 803 литра). За 12 месяцев цена топлива изменилась на 8,9%, составив 51,90 рубля за литр (в 2023 году — 47,68 рубля за литр).