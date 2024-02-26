Основной собственник продает БТА Банк в Беларуси

Отчет банка за 2023 год до настоящего времени не опубликован. Есть лишь финансовая информация за три первых квартала прошлого года. Из него следует, что активы банка с января по сентябрь прошлого года выросли до примерно 440 млн рублей (плюс 11%). Прибыль банка тоже выросла: если по итогам трех кварталов 2022-го было около 1,6 млн рублей, то в январе-сентябре — уже свыше 2,8 млн.