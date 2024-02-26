Основной собственник продает БТА Банк в Беларуси

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Национальный банк Беларуси дал разрешение на продажу белорусского дочернего бизнеса казахстанского БТА Банка, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Управления информации и общественных связей Нацбанка Беларуси Александр Тимошенко.
«Разрешение было выдано», — сказал он.
Другие подробности в Нацбанке пока не сообщают.
Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что сделка по продаже белорусского БТА Банка может быть закрыта уже в этом месяце. Однако покупатель, равно как и сумма сделки, не раскрываются.
Также на данный момент белорусский БТА Банк не сообщает, какой пакет держит его основной собственник — одноименный банк в Казахстане. В отчете за 2022 год указывалось, что эта доля равна 99,9%. Остальные акции — у миноритарных акционеров.
Отчет банка за 2023 год до настоящего времени не опубликован. Есть лишь финансовая информация за три первых квартала прошлого года. Из него следует, что активы банка с января по сентябрь прошлого года выросли до примерно 440 млн рублей (плюс 11%). Прибыль банка тоже выросла: если по итогам трех кварталов 2022-го было около 1,6 млн рублей, то в январе-сентябре — уже свыше 2,8 млн.
БТА Банк не входит в число системно значимых банков Беларуси. На белорусском рынке он работает с 2002 года. Очередная лицензия банку была выдана 22 января 2024 года. В том числе она разрешает привлечение денег на вклады, выпуск карточек, доверительное управление и другое.
Вскоре после выдачи этой лицензии банк начислил дивиденды — около 2,7 тыс. рублей на одну акцию, то есть общая сумма составила почти 3,8 млн рублей.