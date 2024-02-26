Перебои в работе карт ряда банков возможны 2 марта

В этот день с 03:00 до 6:00 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
Услугами БПЦ пользуются Нацбанк, а также 11 банков страны: Беларусбанк, Белагропромбанк, Сбер Банк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептер Банк, БТА Банк.