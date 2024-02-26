Некоторые марки сигарет опять подорожают с 1 марта

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Стоимость ряда марок сигарет поменяется в Беларуси с 1 марта, данная информация размещена на сайте Министерства по налогам и сборам (МНС).
В частности, сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» Pall Mall Superslims Azure вырастут на 20 копеек, за пачку покупателю теперь придется отдать 5 рублей 40 копеек. Такая же стоимость установлена и на данную марку сигарет у компании «Табак-инвест».
Следует отметить, что в республике появилась новая компания, которая именуется ООО «Сентони ПРО». Она реализует ряд популярных марок: Pall Mall, Kent, Rothmans, Lucky Strike, Vogue.
Цена на табачную продукцию менялась в республике 1 февраля, некоторые марки выросли на 5−30 копеек. А список наименований был гораздо более обширный.
В январе в Беларуси появились новые сигареты компании «Интер Тобакко» — Origins Original Red и Origins Original Blue (3,6 рубля за пачку) и утонченные версии сигареты этого бренда — Rigins Original Aurum Slim и Rigins Original Silver Slim по 3,65 рубля.
«Табак-инвест» в свою очередь заявил на рынок Richmond Compact Ruby за 4,75 рубля, а «Беларусьторг» привез Lucky Strike Aroma Red, Lucky Strike Aroma Brown и Lucky Strike Aroma Yellow.