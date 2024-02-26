Некоторые марки сигарет опять подорожают с 1 марта

В частности, сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» Pall Mall Superslims Azure вырастут на 20 копеек, за пачку покупателю теперь придется отдать 5 рублей 40 копеек. Такая же стоимость установлена и на данную марку сигарет у компании «Табак-инвест».