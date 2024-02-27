Механик ВМТП рассказал о работе с техникой на причалах

— Я всю жизнь связан с техникой: и работал заведующим гаражом, и баранку крутил, и на спецтехнике сидел. Пришел в порт в 2018 году, занимался терминальными тягачами и полуприцепами: капремонт, покраска, замена ходовой части — полностью. Со временем получил повышение. Как групповой механик, я отвечаю за группу ричстакеров и штабелеров — возглавляю бригаду, которая занимается их обслуживанием, ремонтом, следит за исправностью. И что тоже очень важно, учу докеров работать с техникой так, чтобы она долго служила и не выходила из строя. Зимой это очень актуально: запуск холодной машины на морозе требует аккуратности, особенно с гидравликой.