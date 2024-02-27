Механик ВМТП рассказал о работе с техникой на причалах Сергей Шестаков, групповой механик службы внутрипортовой механизации Владивостокского морского торгового порта (входит в Транспортную группу FESCO), следит за тем, чтобы техника работала как часы. В его ведении находятся многотонные машины, которые с легкостью поднимают 45-тонные грузы на высоту пятиэтажного дома. Он рассказал «КП» о своей профессии и особенностях работы с механизмами на берегу моря:
— Я всю жизнь связан с техникой: и работал заведующим гаражом, и баранку крутил, и на спецтехнике сидел. Пришел в порт в 2018 году, занимался терминальными тягачами и полуприцепами: капремонт, покраска, замена ходовой части — полностью. Со временем получил повышение. Как групповой механик, я отвечаю за группу ричстакеров и штабелеров — возглавляю бригаду, которая занимается их обслуживанием, ремонтом, следит за исправностью. И что тоже очень важно, учу докеров работать с техникой так, чтобы она долго служила и не выходила из строя. Зимой это очень актуально: запуск холодной машины на морозе требует аккуратности, особенно с гидравликой.
— В ВМТП много техники, закупается новая. Конечно, приятно, когда она обновляется — долгое время не доставляет никаких хлопот, только регламентное обслуживание и замена расходников. И докеры довольны. В свободное время я занимаюсь мотоциклами. У меня в жизни были разные, сейчас я пришел к туристическим байкам и эндуро. В прошлом году ездил в Монголию, до этого — в Якутию. Сейчас ремонтирую, дорабатываю — готовлюсь к сезону. Когда ты проходишь за 6 месяцев по 20 тысяч километров, и подготовка нужна соответствующая.