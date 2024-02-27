Главгосэкспертиза не разрешила запуск станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Главгосэкспертиза не согласовала документы на ввод в эксплуатацию объекта, посчитав изменения, которые строители внесли в проект, недостаточно обоснованными. Об этом сообщили в администрации областной столицы.
Проектировщикам МП «МетроМиР» и субподрядчикам придется снова устранять нарушения. устраняют нарушения.
При этом сама станция уже полностью готова к вводу в эксплуатацию. В середине февраля там уже велись пусконаладочные работы.
Не смотря на то, то «Спортивная», стала единственной станцией метро, построенной в Новосибирске за последние 12 лет, ее судьба не была простой. Станцию собирались открыть еще 1 сентября. Но из-за перипетий с проектом, замены оборудования и пр. дату несколько раз переносили. Когда «Спортивная» все же начнет работать, теперь неизвестно.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске опубликовали проект строительства станции метро «Ботаническая».