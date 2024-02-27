Главгосэкспертиза не разрешила запуск станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Не смотря на то, то «Спортивная», стала единственной станцией метро, построенной в Новосибирске за последние 12 лет, ее судьба не была простой. Станцию собирались открыть еще 1 сентября. Но из-за перипетий с проектом, замены оборудования и пр. дату несколько раз переносили. Когда «Спортивная» все же начнет работать, теперь неизвестно.