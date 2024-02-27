Из Приморья бегут мигранты: в чем причина

При этом в текущем году статистика должна стать еще более показательной. Уже в первые месяцы 2024 года сотрудники УМВД активно взялись за проверки иностранцев: рейды проходят регулярно. Как признал замглавы УМВД Алексей Попов на заседании комитета ЗСПК, полиция получила критику по качеству работы с мигрантами в 2023 году. Замечания приняты, и ситуация начала выправляться. Например, число уголовных дел за организацию нелегальной миграции в Приморье за два месяца 2024 года достигло количества аналогичных дел по итогам всего прошлого года.