Из Приморья бегут мигранты: в чем причина

«На 1 января 2024 года на территории Приморского края состояло на миграционном учете 38,2 тысячи человек. За год число зарегистрированных в регионе иностранных граждан и лиц без гражданства снизилось на 24,7%: на 1 января 2023 года их было 50 тысяч человек», — отчитались в полиции.
Отчасти к снижению числа мигрантов в крае руку приложили и сами полицейские: только за прошлый год из России выдворили 1,4 тысячи иностранцев. Проверки прошли в отношении 4,6 тысяч мигрантов.
При этом в текущем году статистика должна стать еще более показательной. Уже в первые месяцы 2024 года сотрудники УМВД активно взялись за проверки иностранцев: рейды проходят регулярно. Как признал замглавы УМВД Алексей Попов на заседании комитета ЗСПК, полиция получила критику по качеству работы с мигрантами в 2023 году. Замечания приняты, и ситуация начала выправляться. Например, число уголовных дел за организацию нелегальной миграции в Приморье за два месяца 2024 года достигло количества аналогичных дел по итогам всего прошлого года.
Как пишет PrimaMedia, полиции пришлось даже расширить Центр временного содержания иностранных граждан: в нем было 65 мест, а сейчас — 105. Кроме того, под мигрантов выделяют места в спецприемниках отделений полиции, а также в ИВС. Но и они уже забиты: заняты все 167 мест. Тем временем год назад там содержалось всего 55 лиц, которые подлежали выдворению.
Напомним, ряд российских регионов, в том числе дальневосточных, вводят запреты для мигрантов на работу в разных сферах деятельности. Например, запрещают работать в общественном транспорте или в сфере общественного питания. Однако эти меры практически ни на что не влияют: мигранты все равно занимают эти позиции вполне законно, а некоторые даже устраиваются на работу врачами.