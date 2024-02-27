Приморский край стремится к привлечению миллионов туристов к 2030 году

Отмечается, что в регионе уже действует более одной тысячи различных объектов размещения, таких как отели, гостиницы и базы отдыха, обеспечивая возможность проживания одновременно около 80 тысяч человек. Также ведется работа по созданию модульных отелей, глэмпингов и кемпингов. Приморский край также является популярным местом для проведения деловых мероприятий. Ежегодно здесь проходят Тихоокеанский туристический форум и Восточный экономический форум.