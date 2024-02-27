Приморский край стремится к привлечению миллионов туристов к 2030 году

Приморский край нацелен на развитие туризма и увеличение потока путешественников до 5,5 миллиона человек ежегодно к 2030 году. Из этого числа ожидается, что более 430 тысяч туристов будут иностранцами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на заместителя руководителя регионального агентства по туризму Кристину Квинт.
«Динамика 2023 года показывает, что у нас получилось принять около 100 тыс. туристов, в том числе и благодаря возможностям межправительственного соглашения между РФ и КНР», — сказала замглавы краевого агентства по туризму.
Также она отметила, что регион стремится вернуться к уровню турпотока, который был до пандемии коронавируса. В 2019 году край принимал более 5 миллионов туристов ежегодно.
Власти активно поддерживают разнообразные культурные и спортивные мероприятия, чтобы привлечь больше гостей. В прошлом году было проведено пять крупных фестивалей, а также мероприятие «Приморские муссоны», которое привлекло около 90 тысяч посетителей из 25 регионов. Планируется проведение этого фестиваля и в 2024 году.
Отмечается, что в регионе уже действует более одной тысячи различных объектов размещения, таких как отели, гостиницы и базы отдыха, обеспечивая возможность проживания одновременно около 80 тысяч человек. Также ведется работа по созданию модульных отелей, глэмпингов и кемпингов. Приморский край также является популярным местом для проведения деловых мероприятий. Ежегодно здесь проходят Тихоокеанский туристический форум и Восточный экономический форум.
Напомним, число приезжающих в Россию туристов из восточных стран резко выросло в 2024 году. Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая, в сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос в 2,5 раза. Кроме того, Россию стали чаще посещать граждане ОАЭ, Вьетнама и Японии.