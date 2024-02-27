В Новосибирске продают пятикомнатную квартиру с четырьмя санузлами за 95 млн

В Октябрьском районе на продажу выставлена пятикомнатная квартира в комплексе «Михайловский». В квартире недавно был проведен ремонт, и она полностью оборудована мебелью и бытовой техникой. Кухня имеет впечатляющую площадь в 65 квадратных метров, а также присутствует гостевой санузел и три спальни. Из окон открывается вид на набережную и ЛДС «Сибирь-Арена».