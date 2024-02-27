Строящий школу на Багратиона в Иркутске подрядчик проиграл суд

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, эти средства заказчик взыскал за срыв сроков строительства образовательного учреждения, которое является важным социальным объектом для города. В настоящее время подрядчик пытается добиться увеличения стоимости строительства ещё на 314 741 954,76 рубля, что больше первоначальной стоимости возведения школы на 20 процентов. На изначальную сумму организация согласилась, подписав муниципальный контракт.