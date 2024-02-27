Строящий школу на Багратиона в Иркутске подрядчик проиграл суд

Арбитражный суд Иркутской области отказал подрядчику, занимающемуся строительством школы на Багратиона в Иркутске, в удовлетворении требований о признании незаконным раскрытие банковской гарантии на сумму 340 379 574, 32 рубля.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, эти средства заказчик взыскал за срыв сроков строительства образовательного учреждения, которое является важным социальным объектом для города. В настоящее время подрядчик пытается добиться увеличения стоимости строительства ещё на 314 741 954,76 рубля, что больше первоначальной стоимости возведения школы на 20 процентов. На изначальную сумму организация согласилась, подписав муниципальный контракт.
Назначено проведение строительно-технической экспертизы для опровержения или подтверждения указанных фактов.