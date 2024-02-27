В Хабаровском крае направят больше 800 миллионов рублей на ремонт МКД

По данным регионального минЖКХ, работы выполнят в рамках Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, которая действует с 2014 года. Благодаря ей за девять лет заменили системы теплоснабжения в 154 домах. В Хабаровском районе за время реализации Программы в 56 домах обновили внутридомовые инженерные системы. Из них в 40 домах заменили систему теплоснабжения, в 16 — систему водоотведения, в 26 — систему горячего водоснабжения и в 15 — систему холодного водоснабжения.