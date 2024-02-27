Примтеплоэнерго ввело в эксплуатацию крупнейший водогрейный котел на территории Приморья

Самый крупный трехходовый водогрейный котел на территории Приморья введен в эксплуатацию на котельной № 1 Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».
Генеральный директор предприятия Владимир Малюшицкий в ходе рабочей поездки проверил работу нового оборудования, установленного для улучшения качества теплоснабжения абонентов центральной части Лесозаводского городского округа.
«Жаротрубный котел может работать на малых температурах, что актуально в осеннее и весеннее время. Объект оснащен автоматикой, которая позволяет регулировать температуру теплоносителя, подаваемого в дома потребителей. Новое котельное оборудование позволит не только улучшить качество теплоснабжения более шести тысяч абонентов городского округа, но и сократить потребление дорогостоящего жидкого топлива», — рассказал генеральный директор предприятия.
По его словам, котельное оборудование подобного рода будет установлено на строящихся газовых котельных, а также при проведении реконструкции объектов теплоснабжения предприятия по переводу на газ в Приморье.