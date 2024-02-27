В Красноярском крае лишенная лицензии компания незаконно добывала золото

Проверка установила: организация занималось разведкой и добычей недр на участке «месторождение р. Левая Жайма, левый приток р. Крол» с 2005 года. В сентябре 2023 года ее лишили лицензии из-за нарушения правил недропользования.
Несмотря на отсутствие разрешения, компания продолжила заниматься добычей. В ходе наблюдения за деятельностью организации, в том числе и с использованием беспилотных летательных аппаратов, полицейские выяснили, что её деятельность продолжилась в октябре. Таким образом было незаконно добыто 450 граммов золота.
Полицейские остановили работу предприятия. Сотрудники экономический безопасности краевой полиции изъяли драгоценный метал стоимостью 2,5 миллионов рублей в пользу государства.
По материалам, собранным оперативниками, следователями краевой полиции в отношении 45-летнего директора возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.