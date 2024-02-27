В Красноярском крае лишенная лицензии компания незаконно добывала золото

Несмотря на отсутствие разрешения, компания продолжила заниматься добычей. В ходе наблюдения за деятельностью организации, в том числе и с использованием беспилотных летательных аппаратов, полицейские выяснили, что её деятельность продолжилась в октябре. Таким образом было незаконно добыто 450 граммов золота.