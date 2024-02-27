«Центр развития коммунального комплекса» Красноярского края подозревают в халатности и ущербе на 106 млн рублей

Как рассказали в краевой прокуратуре, в декабре 2022 года «Центр развития коммунального комплекса» заключил контракт с фирмой «Сборочное оборудование “Витри” на поставку установки биологической очистки сточных вод в город Заозерный. Работы стоимостью более 212 млн руб. финансировались за счет региональной госпрограммы по модернизации жилищно-коммунального комплекса.
По договору подрядчик должен был выгрузить и занести товар, провести его наладку с устройством внутренних инженерных коммуникаций, а также обучить тех, кто будет работать на новом оборудовании.
В свою очередь заказчик должен заключить договор аренды земельного участка под размещение объекта и провести инженерную подготовку территории.
Подрядчик получил аванс — 106 млн рублей — и в июле своевременно изготовил и доставил все необходимое оборудование. Однако площадка была не готова, поэтому смонтировать оборудование подрядчик не смог.
«Заказчик несвоевременно заключил договор аренды земли для размещения очистных сооружений, не выполнил инженерную подготовку территории, не провел экспертизу поставленного товара, несвоевременно изменил сроки контракта, неправомерно отказался от его исполнения и потребовал вернуть сумму аванса», — уточнили в прокуратуре.
В результате предприниматель потерял 106 млн рублей. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности с причинением особо крупного ущерба. Его расследование поставлено на контроль.