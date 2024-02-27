Запрет на экспорт бензина не отразится на работе нефтезаводов Хабаровского края

— Доля бензина, который реализуется на бирже, в настоящее время и так находится на достаточно высоком уровне и дальнейшее повышение норматива приведет к перетоку объемов продаж с мелкооптового рынка на биржевые торги, что не позволит увеличить предложение на рынке и не повлияет на объемы экспорта, — подчеркнул Александр Новак.