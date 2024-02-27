Запрет на экспорт бензина не отразится на работе нефтезаводов Хабаровского края

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина, правило начнет действовать с 1 марта 2024 года. Кроме того, решено увеличить норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%. Временный запрет на экспорт не будет касаться согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РБК.
С предложением о введении временного запрета на продажу за границу бензина к председателю правительства России обращался вице-премьер Александр Новак. В письме от 21 февраля он сообщал, что на внутреннем рынке в ближайшее время наступит сезон повышенного спроса на бензин и дизель.
— Весной ежегодно увеличивается спрос на топливо. Это обычное явление — на автодорогах становится больше машин, нельзя забывать и о начале посевных работ. Поэтому внутренний рынок обеспечит емкость для сбыта энергоносителей, — рассказали в министерстве энергетики Хабаровского края.
Александр Новак отмечал, что соотношение объемов производства и потребления дизельного топлива на внутреннем рынке предоставит возможность увеличить минимальные объемы продаж на биржевых торгах до 16% с 12,5%, которые есть сейчас.
— Доля бензина, который реализуется на бирже, в настоящее время и так находится на достаточно высоком уровне и дальнейшее повышение норматива приведет к перетоку объемов продаж с мелкооптового рынка на биржевые торги, что не позволит увеличить предложение на рынке и не повлияет на объемы экспорта, — подчеркнул Александр Новак.