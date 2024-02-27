«Красноярскгражданпроект» хочет отсудить у городского управления архитектуры 58 млн рублей

В исковом заявлении представители проектного института указали, что заключили контракт на 65 млн рублей. По нему они должны были выполнить работы по подготовке изменений в проект планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования Красноярска, а также по подготовке проекта межевания улично-дорожной сети и территорий общественного пользования.
«В процессе исполнения контракта между сторонами возникли разногласия относительно завершения выполнения работ по второму этапу контракта, стоимость которых составляет 58,5 млн рублей. Управление архитектуры администрации Красноярска отказалось принять результат работ, считая, что выполнение работ по условиям контракта нельзя признать завершённым, поскольку представленный исполнителем 26.11.2023 проект не прошёл рассмотрение на публичных слушаниях, не был доработан по их итогам, что входит в перечень второго этапа работ согласно контракту», — рассказали в пресс-службе суда.
«Кроме того, “Красноярскгражданпроект” указывает, что контракт прямо предусматривает доработку проекта по результатам публичных слушаний “при необходимости”, подчёркивает, что такая доработка входит в состав гарантийных обязательств по контракту, осуществляется в течение 60 месяцев со дня подписания итогового акта выполненных работ, а следовательно, не влияет на приёмку работ», — отметили в пресс-службе.
Истец составил односторонний акт о приёмке работ в рамках второго этапа контракта и направил требование об оплате выполненных работ, но получил отказ, поэтому вынужден был обратиться в суд.