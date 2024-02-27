«Красноярскгражданпроект» хочет отсудить у городского управления архитектуры 58 млн рублей

«В процессе исполнения контракта между сторонами возникли разногласия относительно завершения выполнения работ по второму этапу контракта, стоимость которых составляет 58,5 млн рублей. Управление архитектуры администрации Красноярска отказалось принять результат работ, считая, что выполнение работ по условиям контракта нельзя признать завершённым, поскольку представленный исполнителем 26.11.2023 проект не прошёл рассмотрение на публичных слушаниях, не был доработан по их итогам, что входит в перечень второго этапа работ согласно контракту», — рассказали в пресс-службе суда.