Доходы задекларировать должны более 40 тысяч омичей

Такая обязанность возникла у 41 000 омичей, подсчитали в Управлении Федеральной налоговой службы Омской области.
«Срок представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ не позднее 2 мая 2024 года, исчисленный в декларации налог следует оплатить не позднее 15 июля», — заявили в УФНС по Омской области.
Заявлено, что по состоянию на 15 февраля уже исполнили свою обязанность по представлению деклараций более 1,6 тысячи граждан.
Омичей предупредили, что, начиная с 16 июля 2024 года, в отношении налогоплательщиков, не представивших декларации с отражением дохода, полученного в 2023 году от продажи, либо дарения недвижимого имущества, налоговые органы самостоятельно проведут камеральные налоговые проверки на основании сведений, поступивших из Росреестра.