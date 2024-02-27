Доходы задекларировать должны более 40 тысяч омичей

В 2024 году омичи должны задекларировать доходы, полученные в 2023 году от продажи недвижимости, находящейся в собственности менее 5 лет, транспортных средств, сдачи имущества в аренду, выигрыша в лотерею суммы менее 15 тысяч рублей, получения доходов от зарубежных источников, занятий частной практикой, полученного в подарок имущества не от близких родственников, дохода, с которого не был удержан налог налоговыми агентами.