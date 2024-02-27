Почти 8 тысяч человек расселят из ветхого жилья в Самарской области за год

А в прошлом году новое жилье получили 4817 человек. Всего в Самарской области с 2019 по 2024 год стремятся добиться показателя расселения в 24 тысячи человек из более чем 1,2 тысячи многоквартирных аварийных домов. Программу по переселению могут выполнить досрочно.