Почти 8 тысяч человек расселят из ветхого жилья в Самарской области за год

В 2024 году в Самарской области продолжится переселение местных жителей из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Власти планируют выделить новое жилье более 7,8 тысячам жителей региона. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.
Так, 7852 человека из Самары, Сызрани, Кинеля, Чапаевска, Отрадного, Волжского, а также Хворостянского и Безенчукского районов получат новые квартиры. Как отметили в министерстве строительства Самарской области, за пять лет удалось расселить более 16 тысяч человек.
А в прошлом году новое жилье получили 4817 человек. Всего в Самарской области с 2019 по 2024 год стремятся добиться показателя расселения в 24 тысячи человек из более чем 1,2 тысячи многоквартирных аварийных домов. Программу по переселению могут выполнить досрочно.