В Волгограде ищут перевозчика на 4 автобусных маршрута

Мэрия Волгограда ищет предпринимателей, которые займутся обслуживанием четырех маршрутов: № 21 «Железнодорожный вокзал» — «Поселок ГЭС», № 2 «Железнодорожный вокзал» — «Комплекс “Юбилейный”, № 85 “Жилгородок” — “Родниковая долина” и № 52э “Железнодорожный вокзал” — “Поселок Майский”.
Планируется, что на первые три маршрута должны выйти автобусы большого класса, на последний — большого и среднего.
Стартовая цена закупок составляет более 112 млн рублей. Заявки на участие в аукционах принимаются до 4 марта.