В Екатеринбурге возведут трамвайное кольцо на ветке до «Экспо»

Кольцо станет частью новой линии с Ботаники в микрорайон Новокольцовский, пишет портал E1.ru. При этом, объект временно сделают конечной станцией линии при поэтапном строительстве, а также он будет являться пересадочным узлом и конечной станцией в случае аварий на сети.
Как рассказали в городской администрации более точные параметры строительства линии будут известны перед обсуждением объекта. Когда закончат работу над проектом пока не известно.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, напомним, сообщил о масштабном обновлении трамваев в этом году. По его словам, в парке полностью изношены 440 единиц транспорта.