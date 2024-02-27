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В Екатеринбурге возведут трамвайное кольцо на ветке до «Экспо»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 февраля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге на Уктусе возведут новое трамвайное кольцо. Оно появится между рекой и ЖК на Щербакова, 20. Проект выставят на общественные слушания.

Кольцо станет частью новой линии с Ботаники в микрорайон Новокольцовский, пишет портал E1.ru. При этом, объект временно сделают конечной станцией линии при поэтапном строительстве, а также он будет являться пересадочным узлом и конечной станцией в случае аварий на сети.

Как рассказали в городской администрации более точные параметры строительства линии будут известны перед обсуждением объекта. Когда закончат работу над проектом пока не известно.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, напомним, сообщил о масштабном обновлении трамваев в этом году. По его словам, в парке полностью изношены 440 единиц транспорта.