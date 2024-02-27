В Екатеринбурге возведут трамвайное кольцо на ветке до «Экспо»

Кольцо станет частью новой линии с Ботаники в микрорайон Новокольцовский, пишет портал E1.ru. При этом, объект временно сделают конечной станцией линии при поэтапном строительстве, а также он будет являться пересадочным узлом и конечной станцией в случае аварий на сети.