В иркутском аэропорту изъяли продукцию без фитосанитарных сертификатов

У пассажиров, прибывших в Иркутск из столицы Вьетнама Ханоя, обнаружили 14 пакетов семян салата, 1,2 килограмма лука-севка и 550 граммов корня имбиря. Документов на груз не было. Продукцию изъяли и уничтожили. На владельцев багажа возбуждено два административных дела.