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Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 февраля

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 27 февраля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 449,96 тенге, евро — 487,67 тенге, рубля — 4,86 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 447 тенге, продажи — 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 485 тенге, продажи — 490 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,77 тенге, продажи — 4,92 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 447,7 тенге, продажи — 449,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 486 тенге, продажи — 490 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,77 тенге, продажи — 4,89 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 449 тенге, продажи — 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 486 тенге, продажи — 490 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 4,8 тенге, продажи — 4,9 тенге.

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