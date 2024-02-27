Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 февраля

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 27 февраля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.