Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 февраля

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 449,96 тенге, евро — 487,67 тенге, рубля — 4,86 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 447 тенге, продажи — 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 485 тенге, продажи — 490 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,77 тенге, продажи — 4,92 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 447,7 тенге, продажи — 449,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 486 тенге, продажи — 490 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,77 тенге, продажи — 4,89 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 449 тенге, продажи — 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 486 тенге, продажи — 490 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 4,8 тенге, продажи — 4,9 тенге.