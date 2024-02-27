Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Из Омска планируют запустить авиарейсы в Беларусь

Об этом стало известно после визита посла Республики Беларусь Дмитрия Крутого в этот российский город.
Источник: Смартпресс

Как сообщается в телеграм-канале губернатора Омска Виталия Хоценко, на встрече с Крутым стороны обсуждали разные взаимовыгодные проекты, например, взаимодействие в сельском хозяйстве, образовании и спорте.

Также речь зашла о налаженном авиасообщении между регионом и Беларусью.

«Мы этот вопрос проработаем, что нужно от нас и белорусской стороны для того, чтобы был такой регулярный рейс между Омской областью и Беларусью. Будем над этим работать. У нас большой потенциал развития взаимодействия», — отметил глава региона.