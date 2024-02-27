Из Омска планируют запустить авиарейсы в Беларусь

Как сообщается в телеграм-канале губернатора Омска Виталия Хоценко, на встрече с Крутым стороны обсуждали разные взаимовыгодные проекты, например, взаимодействие в сельском хозяйстве, образовании и спорте.
Также речь зашла о налаженном авиасообщении между регионом и Беларусью.
«Мы этот вопрос проработаем, что нужно от нас и белорусской стороны для того, чтобы был такой регулярный рейс между Омской областью и Беларусью. Будем над этим работать. У нас большой потенциал развития взаимодействия», — отметил глава региона.