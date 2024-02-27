Мэрия Перми расторгла соглашения с кикшерингами Whoosh и Urent

Как сообщает 59.ru, соглашения предусматривали требования к порядку размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории города, а также правила их передвижения в разных территориях. Например, документ ограничивал скорость самокатов или накладывал запрет на использование в определенных локациях, в частности на набережной. Соглашения с кикшерингами мэрия расторгла в одностороннем порядке в конце 2023 года.



«Наблюдались многочисленные нарушения условий со стороны кикшеринговых компаний в части размещения СИМ в не установленных соглашением местах, — отметили в городском департаменте дорог и благоустройства. — Кроме того, 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, в соответствии с которыми СИМ отнесены к категории транспортных средств. Это существенные изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения». Внесение изменений в соглашение в связи с существенным изменением обстоятельств в департаменте назвали нецелесообразным, так как использование электросамокатов как транспортного средства на территории Перми должно регулироваться нормативными правовыми актами.



С января 2024 года после передачи полномочий с муниципального на региональный уровень за организацию дорожного движения в Перми отвечает региональный минтранс. В министерстве пояснили, что уже создали рабочую группу, которая будет принимать решения по правовому регулированию использования электросамокатов в регионе.



В кикшерингах Whoosh и Urent заявили, что соблюдали требования соглашений с администрацией города. В Whoosh обратили внимание, что изначально выступили инициатором подписания соглашения и предоставили его проект. «Сервис заинтересован в том, чтобы самокаты были удобны Перми, а правила их использования понятны каждому. Именно поэтому мы не только исполняем условия соглашения, но и постоянно работаем над проектами, способными дополнительно улучшить ситуацию», — добавили в компании. По сведениям Urent, сервис соблюдал соглашение в полном объеме в части ограничения скоростного режима в определенных районах города: «Парковочные зоны для самокатов в городе были определены исходя из запросов пользователей для разгрузки улично-дорожной сети от заторов, а также для улучшения транспортной доступности в отдаленных от центра районах города».



Напомним, что городские власти недавно доработали проект изменений в Правила благоустройства, касающийся ограничений по использованию электросамокатов. По новым правилам оставлять самокаты можно будет только на велопарковках, при этом мэрия хочет полностью запретить их размещение в центральном планировочном районе.