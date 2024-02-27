В Свердловской области выросло количество вакансий с зарплатой от 100 тысяч

В Свердловской области выросло число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Показатель увеличился на 39%. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата ру».
— По данным исследования, количество предложений с зарплатами от 100 тысяч рублей за год увеличилось на 39%. Доля от общего числа предложений от работодателей в регионе составила 2,3%, — рассказали аналитики.
Наибольшее число таких предложений наблюдается в сферах транспорта, логистики, перевозок, производства, сервисного обслуживания, недвижимости и автобизнеса. Около 50% вакансий предполагают вахтовый метод работы или же четкий результат.
17% предложений по заработку от 100 тысяч рублей приходятся на программистов. Еще 14% — руководители отделов продаж. Около 12% вакансий для руководителей проектов, столько же для прорабов.