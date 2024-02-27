В Самарской области выросло число вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей

В Самарской области зафиксировано заметное увеличение предложений о работе с зарплатами от 100 тыс. рублей и выше. Анализ за прошедший год показал, что работодатели активно конкурировали за кандидатов, предлагая им лучшие условия труда. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом Зарплата.ру.
Так, в регионе количество вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей возросло на 23%. Доля таких предложений составила 3,1% от общего числа в Самарской области. Основные отрасли, в которых появляются высокооплачиваемые предложения, включают транспорт, логистику, производство, обслуживание, строительство, недвижимость и автобизнес.
Отметим, что примерно половина предложений связана с вахтовым методом работы. Среди наиболее востребованных специалистов с заработком от 100 тыс. рублей в топ-5 попали технологи (11% от общего числа вакансий), менеджеры по логистике (8%), инженеры по эксплуатации (11%), курьеры (8%) и сварщики (9%).