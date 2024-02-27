В Самарской области выросло число вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей

В Самарской области зафиксировано заметное увеличение предложений о работе с зарплатами от 100 тыс. рублей и выше. Анализ за прошедший год показал, что работодатели активно конкурировали за кандидатов, предлагая им лучшие условия труда. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом Зарплата.ру.