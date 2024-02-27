Мифы о едином пособии: как проводится учет имущества

При наличии двух автомобилей семья может рассчитывать на выплаты. Например, пособие будет назначено, если семья многодетная. В некоторых случаях в выплатах могут отказать, даже если у семьи только один автомобиль. Это может произойти, если в семье менее 4 детей, а машина младше пяти лет.