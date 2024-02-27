Мифы о едином пособии: как проводится учет имущества

Существует несколько мифов о порядке получения единого пособия. Например, если в семье две квартиры, выплаты не будут назначены. Однако пособие можно получать, если на одного члена семьи приходится не более 24 квадратных метров площади.
Также некоторые считают, что детские доли не учитываются в имуществе семьи, но это не так. Оценка имущества проводится на день подачи заявления, а не в расчетном периоде.
Если у семьи есть дом и квартира, то площадь одного объекта не будет учитываться при назначении единого пособия.
При наличии двух автомобилей семья может рассчитывать на выплаты. Например, пособие будет назначено, если семья многодетная. В некоторых случаях в выплатах могут отказать, даже если у семьи только один автомобиль. Это может произойти, если в семье менее 4 детей, а машина младше пяти лет.