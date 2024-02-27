Хорошо, что хоть дни становятся длиннее: Жители Кишинева во вторник, 27 февраля, останутся без света — публикуем адреса

Premier Energy сообщает, что во вторник, 27 февраля, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.
Ботаника
9:00 — 17:00
- ул. Мунчештская 29, 29/1, 52−54 (частично).
Рышкановка
9:15 — 17:00
- ул. Флорилор 14/3, 14/4, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18/2, 20/1,
- ул. Матей Басараб 2, 2А, 3, 4, 6,
- Московский бульвар 11/6, 13/2, 13/3, 13/3А, 13/4, 13/4А, 13/8 (частично).
13:00 — 17:00
- ул. Николае Димо 31/2 (частично).
9:00 — 13:00
- ул. Николае Димо 31/1 (частично).
Коммуна Чореску
9:30 — 17:00
- ул. Александру чел Бун,
- ул. Виилор (частично).