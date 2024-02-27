В январе импорт автомобилей увеличился в 4,5 раза

По данным Агентства статистики при президенте, в январе в Узбекистан был импортирован 11 831 автомобиль, в том числе 1 594 — электромобили.
Всего за месяц было ввезено 10 237 легковых автомобилей на сумму $222,8 млн, что в 4,6 раза больше, чем в январе прошлого года (2 193 ед. на $58,3 млн).
Больше всего автомобилей было импортировано из Китая (7 571), Кореи (2 373) и США (219).
Импорт электромобилей также увеличился более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 1 594 ед. на $44,3 млн против 389 ед. на $13 млн.
Лидером по экспорту электромобилей в Узбекистан остается Китай — 1 577 ед. или 98,9% от общего объема.