В Омске возбудили уголовное дело из-за аварийного дома на улице Энергетиков

По предварительным данным, у трёхэтажки на улице Энергетиков, 29А осыпается кирпичная кладка и износились несущие конструкции. Из-за этого дом может рухнуть в любой момент. В 2023 год здание признали аварийным и подлежащим сносу, но несмотря на жалобы граждан, жильцов до сих пор не расселили. Было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Сейчас следственное управление устанавливает обстоятельства случившегося и круг виновных.