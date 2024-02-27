В Стройнадзоре назвали самые дорогие строящиеся жилые комплексы Красноярска

Служба Строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края назвала самые высокие и низкие цены за один квадратный метр в строящихся жилых комплексах Красноярска.
По данным за январь 2024 года, самая высокая средняя цена одного квадратного метра зафиксирована в следующих жилых комплексах (ЖК):
По данным за январь 2024 года, самая высокая средняя цена одного квадратного метра зафиксирована в следующих жилых комплексах (ЖК):
- ЖК на пересечении улиц Авиаторов и Молокова — 186 тысяч рублей;
- ЖК «Портовый» на Пашенном от «Арбана» — 170,5 тысяч рублей.
Самая низкая средняя цена у следующих комплексов:
- ЖК «Аринский» в Солнечном — от 84,5 до 90 тысяч рублей;
- ЖК «Лето» вблизи улицы Энергетиков — 93,9 тысячи рублей.
Как отмечают в Стройнадзоре, средняя цена одного квадратного метра жилья в Красноярске оценивается в 120 тысяч рублей за январь.