На Кубани приняли закон о семеноводстве. Во втором чтении его рассмотрели на очередном 33-м пленарном заседании Заксобрания региона.
Отмечается, что закон позволит к 2030 году обеспечить АПК Кубани отечественными семенами на 75%. Так, в регионе установят специальные семеноводческие зоны. Это участки полей с благоприятными фитосанитарными и технологическими условиями.
На участках организуют условия, которые помогут избежать перекрестного опыления. Это позволит получать высококачественный посевной материал.
«Это в первую очередь касается семян кукурузы и подсолнечника. Посевным материалом этих культур край уже обеспечивает себя полностью. Развитие специальных семеноводческих зон позволит получать больший объем семян для реализации в другие регионы», — отметили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.
Кроме того, закон нацелен на улучшение показателей сортовых и посевных качеств семян, сохранение и выведение высокоурожайных сортов и гибридов, предоставление производителям высококачественных семян и господдержки.