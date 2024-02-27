На Кубани приняли закон о семеноводстве

«Это в первую очередь касается семян кукурузы и подсолнечника. Посевным материалом этих культур край уже обеспечивает себя полностью. Развитие специальных семеноводческих зон позволит получать больший объем семян для реализации в другие регионы», — отметили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.