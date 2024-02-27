Челябинский «Горзеленхоз» будет выращивать цветы на закрытой свалке

Недавно основанное в Челябинске муниципальное учреждение «Горзеленхоз» восстановит в городе питомники, где будет выращивать растения для дальнейшего озеленения общественных пространств. Как рассказала глава Челябинска Наталья Котова на совещании в «Центре управления регионом», теплицы для выращивания цветов появятся на территории бывшей городской свалки.
Закрытый и рекультивированный несколько лет назад полигон получит, таким образом, новую полезную функцию. Идею обсудили эксперты в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM).
— Пока неясно, какова техническая наполненность этого проекта, но установить закрытые теплицы на месте свалки не составит большой проблемы. Возможно, каким-то образом будут использованы те свалочные газы, которые улавливаются через отдушины в процессе рекультивации, и будут сэкономлены средства, — пояснила агроном Ольга Виноградова.
Руководитель челябинского экологического объединения «Эко-Стандарт» Сергей Ефимов согласился с тем, что огромной территории закрытой свалки пора уже найти достойное применение.
— То, что сегодня все еще генерирует свалка, не просто может, а должно быть использовано в полезных целях, в том числе и для выращивания растений. Пока же эти свалочные газы просто сжигают, тогда как им реально найти применение. Мы подготовили предложения городской администрации по использованию свалочных газов для генерации тепла или электричества. По нашим подсчетам, их объема хватит на несколько гектаров теплиц, — прокомментировал Сергей Ефимов.
Слой грунта на рекультивированном полигоне, по словам эксперта, позволяет безопасно выращивать там не только цветы, но и деревья. В России подобная практика пока нигде не реализована — Челябинск имеет все шансы стать первым городом, где зеленый питомник разместят на бывшей свалке, добавил руководитель «Эко-Стандарта».
До того, как в Челябинске было основано новое муниципальное учреждение, озеленением занимались районные администрации, привлекая сторонних подрядчиков. «Горзеленхоз» теперь сделает эту работу централизованной.
До 1990-х гг. питомник для городских растений существовавшего тогда учреждения «Горзеленстрой» располагался почти в самом центре города — на месте нынешнего ЖК «Манхэттен» по улице Труда. Сегодня напоминание об этом планируют сделать частью новой набережной реки Миасс, которую начнут строить в этом году вдоль жилого комплекса.