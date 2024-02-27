Челябинский «Горзеленхоз» будет выращивать цветы на закрытой свалке

— То, что сегодня все еще генерирует свалка, не просто может, а должно быть использовано в полезных целях, в том числе и для выращивания растений. Пока же эти свалочные газы просто сжигают, тогда как им реально найти применение. Мы подготовили предложения городской администрации по использованию свалочных газов для генерации тепла или электричества. По нашим подсчетам, их объема хватит на несколько гектаров теплиц, — прокомментировал Сергей Ефимов.