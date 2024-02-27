Ждем новых вагонов: в мэрии Екатеринбурга объяснили, когда вернут трамвай № 1 на ВИЗ

Долгожданное открытие трамвайного движения в Академический обернулось неожиданными проблемами. Ради движения по новой ветке был изменен маршрут № 1. В итоге без него остались жители ВИЗа. Они направили множество жалоб Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.
— Особое возмущение жителей города вызвало внесение изменений в путь следования трамвая № 1, ранее пролегавший на ВИЗ через Юго-Западный микрорайон, — сообщают в аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. — Люди, проживающие там, попросили оказать содействие в восстановлении прежнего маршрута позволявшего пользоваться объектами социальной инфраструктуры микрорайонов, в том числе городскими поликлиниками, Свердловской областной клинической больницей № 1 и Госпиталем для ветеранов войн.
Сложности возникли и у школьников, которые ездили на трамвае № 1 до учебных заведений. В частности, прежний маршрут проходил через школы № 1 и № 8 с адаптированными образовательными программами. Они находятся на улицах Татищева и Титова. Также на 1-м трамвае дети с нарушениями речи ездили в «Речевой центр» на улице Пальмиро Тольятти.
В аппарате уральского омбудсмена также отметили, что жалобы поступали и на то, что водители автобусов допускают нарушения в расписании движения, а также на то, что кондукторы неуважительно ведут себя по отношению к пассажирам. В связи с этим Татьяна Мерзлякова направила обращение главе города Алексею Орлову.
— В нем она предложила восстановить движение трамвая № 1 по прежнему маршруту, устранив нарушение права горожан на передвижение, — сообщают в аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. — В полученном ответе за подписью и.о. главы Екатеринбурга Игоря Сутягина причиной изменения маршрута № 1 названо обслуживание трамвайной линии в Академический район с целью уменьшения нагрузки на его улично-дорожную сеть.
При этом в ответе уточняется, что в 2024 году мэрия собирается заключить концессионное соглашение о покупке новых трамваев. Лишь после этого мэрия планирует рассмотреть изменение схем движения трамвайных маршрутов.
— Обращений от жителей ВИЗа по поводу трамвая № 1 поступает действительно очень много, — прокомментировала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. — Я сама живу в этом микрорайоне, поэтому хорошо знаю жалобы людей, которые теперь не могут напрямую добраться до привычных им социальных объектов от детских поликлиник до специализированных школ. Хорошо, что администрация города не открестилась от этой проблемы и в перспективе планирует ее решить. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее.
Добавим, что в ответе от администрации города также уточняется, что после изменения схемы движения маршрута № 1, количество его пассажиров выросло в два раза, что является «положительным эффектом для жителей города и маршрутной сети». Помимо этого в мэрии объяснили, почему был изменен именно маршрут № 1.
— Другие варианты предполагали отмену маршрутов и значительное сокращение поездов на магистральных маршрутах, в том числе проходящих вблизи социально-значимых объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса.