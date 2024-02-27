Ждем новых вагонов: в мэрии Екатеринбурга объяснили, когда вернут трамвай № 1 на ВИЗ

— Обращений от жителей ВИЗа по поводу трамвая № 1 поступает действительно очень много, — прокомментировала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. — Я сама живу в этом микрорайоне, поэтому хорошо знаю жалобы людей, которые теперь не могут напрямую добраться до привычных им социальных объектов от детских поликлиник до специализированных школ. Хорошо, что администрация города не открестилась от этой проблемы и в перспективе планирует ее решить. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее.