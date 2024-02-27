Выпуск компьютерной техники и электроники в Москве увеличился более чем на четверть

Другой производитель в прошлом году представил линейку компактных компьютеров для промышленных и инфраструктурных объектов. Устройства могут работать в двух температурных диапазонах: от нуля до плюс 75 и от минус 40 до плюс 75 градусов по Цельсию. Они контролируют и настраивают интерактивные панели и системы, а также собирают и отправляют информацию на производственные объекты.