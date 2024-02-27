Рекордные 1,6 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за 2023 год

По его словам, сбор мусора осуществляется в рамках городской программы, запущенной в 2020 году.
— Только в 2023 году при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1,6 млн тонн, что превышает предыдущий аналогичный показатель. До старта программы в Москве выделяли ежегодно всего 450 тысяч тонн вторсырья, — рассказал заммэра.
Он также отметил, что все больше москвичей сдают отходы на переработку благодаря грамотно организованной системе этого процесса: во дворах и вблизи социальных объектов установлены брендированные контейнеры. Собирают отходы порядка тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Также в столице работает городско сервис «Вывоз ненужных вещей». За прошедший год с его помощью москвичи отправили на переработку на 37 процентов больше вторсырья, чем годом ранее. Специалисты сервиса принимают для утилизации разногабаритные вещи — от старой мебели и бытовой техники до пианино, оконных рам и чугунных ванн.