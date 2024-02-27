Рекордные 1,6 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за 2023 год

Также в столице работает городско сервис «Вывоз ненужных вещей». За прошедший год с его помощью москвичи отправили на переработку на 37 процентов больше вторсырья, чем годом ранее. Специалисты сервиса принимают для утилизации разногабаритные вещи — от старой мебели и бытовой техники до пианино, оконных рам и чугунных ванн.