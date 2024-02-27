Нижегородское минспорта ответило на жалобу лыжницы Кулешовой

В ответ на это представители министерства спорта Нижегородской области подчеркнули, что поддержка ведущих спортсменов региона складывается из оклада, премий, стипендии за членство в основном составе или резерве сборной команды России. Также спортсмены получают единоразовые выплаты за участие в крупных стартах. Кроме того, регион обеспечивает экипировку и медицинское обслуживание спортсменов, командировки и учебно-тренировочные мероприятия.