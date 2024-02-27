Нижегородское минспорта ответило на жалобу лыжницы Кулешовой

Минспорта Нижегородской области отреагировало на жалобу лыжницы Анастасии Кулешовой на низкую зарплату. Для развития нижегородских спортсменов в комфортных условиях министерство прилагает максимум усилий. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Ранее призер Олимпийских игр Анастасия Кулешова в разговоре с «СЭ» пожаловалась на плохую финансовую поддержку региона. При этом, не смотря на поступающие предложения о работе в других регионах, спортсменка не хочет менять команду из-за своих моральных принципов.
В ответ на это представители министерства спорта Нижегородской области подчеркнули, что поддержка ведущих спортсменов региона складывается из оклада, премий, стипендии за членство в основном составе или резерве сборной команды России. Также спортсмены получают единоразовые выплаты за участие в крупных стартах. Кроме того, регион обеспечивает экипировку и медицинское обслуживание спортсменов, командировки и учебно-тренировочные мероприятия.
— Анастасия Кулешова является членом сборной команды Нижегородской области, трудоустроена в региональном Центре спортивной подготовки и также имеет возможность пользоваться всеми мерами поддержки, предназначенными для ведущих спортсменов региона, — добавили в министерстве спорта Нижегородской области.