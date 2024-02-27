В Волгограде с 1 марта начинает работать речной маршрут

Согласно утвержденному расписанию, теплоходы по маршруту «Волгоград — Культбаза» до 20 марта будут совершать по четыре рейса в день четырежды в неделю — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Как сообщает мэрия Волгограда, перед длительными мартовскими выходными речные трамвайчики выполнят рейсы еще и 7 марта.
Количество рейсов ближе к открытию дачного сезона будет постепенно увеличиваться, вскоре речной транспорт выйдет и на другие маршруты.
Кроме того, продолжает ходить речной трамвай по маршруту «Руднева — о. Сарпинский» по десять рейсов в день. В прошлом году услугами водного транспорта пользовались 477,5 тыс. граждан.