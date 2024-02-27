В Новосибирске хотят ограничить работу торговых точек с разливным алкоголем

Законодательное собрание Новосибирской области поддержало законопроект, ограничивающий работу пивных, расположенных в многоэтажках. Действующий сейчас запрет на розничную продажу алкоголя с 22.00 до 9.00 не распространяется на предприятия общепита.
— Основную проблему составляют торговые точки по продаже разливного пива. Две трети из них расположены в многоквартирных домах либо в нестационарных помещениях на придомовой территории. Фактически они являются объектами розничной торговли. Но, поставив один-два столика для посетителей и микроволновую печь для разогрева полуфабрикатов, они называют себя «магазин-закусочная». И продолжают реализацию пива в ночное время, работая по сути как магазин, — сообщили в Заксобрании.
Напомним, для борьбы с ночными продажами горячительного в мае 2023 года региональный парламент одобрил в первом чтении областной закон. Согласно закону предпринимателям нужно увеличить минимальную площадь торгового зала, в котором продают алкоголь в розницу, с 20 до 50 квадратных метров. Речь как раз идёт о торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, или рядом с ними.