В Новосибирске хотят ограничить работу торговых точек с разливным алкоголем

— Основную проблему составляют торговые точки по продаже разливного пива. Две трети из них расположены в многоквартирных домах либо в нестационарных помещениях на придомовой территории. Фактически они являются объектами розничной торговли. Но, поставив один-два столика для посетителей и микроволновую печь для разогрева полуфабрикатов, они называют себя «магазин-закусочная». И продолжают реализацию пива в ночное время, работая по сути как магазин, — сообщили в Заксобрании.