«Хорошая работа»: Глава Башкирии оценил решение проблемы с обманутыми дольщиками

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что в республике полностью решен вопрос с теми, кто остался без крыши над головой из-за недобросовестных застройщиков. За последние пять лет в жилищных правах восстановили более 11 тысяч жителей, достроили 80 проблемных домов, более 4 тысяч человек получили выплаты — на сумму более 10 млрд рублей.