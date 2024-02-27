«Хорошая работа»: Глава Башкирии оценил решение проблемы с обманутыми дольщиками

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что в республике полностью решен вопрос с теми, кто остался без крыши над головой из-за недобросовестных застройщиков. За последние пять лет в жилищных правах восстановили более 11 тысяч жителей, достроили 80 проблемных домов, более 4 тысяч человек получили выплаты — на сумму более 10 млрд рублей.
«Вновь хотел сказать спасибо коллективу минстроя за эффективную работу по обманутым дольщикам. Вы знаете, это было поручение президента, мы его выполнили. За это больше спасибо. На самом деле хорошая, эффективная работа. В некоторых регионах очень сложная ситуация», — отметил Радий Хабиров.
Глава республики поставил перед ведомством новую задачу: начать прорабатывать основу, чтобы к 2030 году ввести 4 млн квадратных метров жилья.
«Теперь думайте уже о 2030 годе. Нам нужно делать задел определённый. Ведь строительная бюрократия она такова, что с момента инициации до момента, когда кран начинает работать, полтора-два года проходит. Уже на будущее закладывайте это», — сказал руководитель региона.