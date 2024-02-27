Проект семиэтажного дома у эстакадного моста прошёл экспертизу

В октябре 2019 года компании «Патефон» было выдано разрешение на строительство одноэтажного торгового центра у эстакадного моста. Через несколько месяцев на участке появилась строительная техника, его обнесли забором. В августе 2020 года компания получила разрешение на ввод здания в эксплуатацию, однако торговый центр так и не заработал. Весной 2022 года стало известно, что на перекрёстке Ленинского проспекта и Портовой хотят построить семиэтажный дом.