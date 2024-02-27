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В Красноярске за сезон планируют отремонтировать 64 участка дорог

На ремонт дорог в этом году будет направлено 3,2 млрд рублей.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске за сезон планируют отремонтировать 64 участка дорог, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Работы пройдут в каждом районе Красноярска. Основной акцент специалисты сделают на приведение в порядок проезжей части. Как отмечают в мэрии, 48 участков будут отремонтированы за счёт средств по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

За счёт средств нацпроекта будут отремонтировано:

18 участков в Советском районе;

15 участков в Ленинском районе;

5 участков в Железнодорожном районе;

3 улицы Кировского района;

один переулок в Свердловском районе.

Всего на ремонт дорог в этом году будет направлено 3,2 млрд рублей. К работам планируют приступить сразу, как только позволит погода.