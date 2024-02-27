В Красноярске за сезон планируют отремонтировать 64 участка дорог, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Работы пройдут в каждом районе Красноярска. Основной акцент специалисты сделают на приведение в порядок проезжей части. Как отмечают в мэрии, 48 участков будут отремонтированы за счёт средств по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
За счёт средств нацпроекта будут отремонтировано:
18 участков в Советском районе;
15 участков в Ленинском районе;
5 участков в Железнодорожном районе;
3 улицы Кировского района;
один переулок в Свердловском районе.
Всего на ремонт дорог в этом году будет направлено 3,2 млрд рублей. К работам планируют приступить сразу, как только позволит погода.