На Васильевском острове начался демонтаж дома Шредера

Разрешение на строительство — реконструкцию дома Шредера под здание начальной школы в марте 2023 года получило ООО «Специализированный застройщик “Структура-4”», входящее в ГК «Красная стрела».



Представитель застройщика пояснила, что демонтируются только аварийные конструкции, а лицевая стена со стороны набережной Смоленки, как и планировалось, будет сохранена. «Ничего не изменилось», — добавила собеседница.



На 7-й линии Васильевского острова, на бывшей территории завода им. Козицкого «Красная стрела» возводит жилой комплекс бизнес-класса «Регеборн» на 360 квартир. Его высота составит от 5 до 9 этажей.