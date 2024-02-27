На Васильевском острове начался демонтаж дома Шредера

На углу 7-й линии Васильевского острова и набережной Смоленки начался демонтаж конструкций дома Шредера. Видео 27 февраля опубликовало сообщество «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «ВКонтакте».
Разрешение на строительство — реконструкцию дома Шредера под здание начальной школы в марте 2023 года получило ООО «Специализированный застройщик “Структура-4”», входящее в ГК «Красная стрела».
Представитель застройщика пояснила, что демонтируются только аварийные конструкции, а лицевая стена со стороны набережной Смоленки, как и планировалось, будет сохранена. «Ничего не изменилось», — добавила собеседница.
На 7-й линии Васильевского острова, на бывшей территории завода им. Козицкого «Красная стрела» возводит жилой комплекс бизнес-класса «Регеборн» на 360 квартир. Его высота составит от 5 до 9 этажей.
Летом 2023 года во время демонтажа заводского здания 1988 года постройки произошло обрушение. Обломки завалили проезжую часть, однако в результате никто не пострадал.