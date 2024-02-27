Мэрия запланировала строительство станции метро и трамвайного кольца на Уктусе

Упоминание новых инфраструктурных объектов есть в проекте планировки и межевания территории в границах улицы Щербакова — улицы Лыжников — русла реки Исети. Помимо строительства многоквартирного жилья (ведет специализированный застройщик «Нижнеисетский пруд») с 2025 по 2035 год здесь запланирована реконструкция улиц. Так, реконструируют участок ул. Щербакова от ул. Лыжников до пересечения с ул. Зимняя; участок ул. Лыжников от Щербакова до моста через реку Исеть, а также запланирована реконструкция моста через реку Патрушиха по ул. Щербакова включая объект культурного наследия «Мост через реку Патрушиха».



Сейчас проект вынесен на общественные обсуждения. Оставить свои замечания и предложения можно до 1 марта.



Начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов заявлял, что одна из станций давно прорабатывалась на территории Уктуса. Также он объяснял, что трамвай, который будет ходить в Новокольцовский, будет проходить через ул. Щербакова.