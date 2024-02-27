Доллар дешевеет в начале торгов во вторник

Что касается американской валюты, то она продолжила тенденцию понедельника и снова начала торги на бирже с падения в цене. Так, по состоянию на 10:39 доллар потерял 0,27% от вчерашней стоимости и опустился на уровень в 3,2320 белорусских рубля.