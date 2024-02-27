Доллар дешевеет в начале торгов во вторник

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Рубль укрепился по отношению к американскому доллару в начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.
На открытии сессии спрос и предложение на европейскую валюту пока отсутствовали. Накануне евро незначительно подешевел и при необходимости регулятор установит курс на основании предыдущих данных.
Что касается американской валюты, то она продолжила тенденцию понедельника и снова начала торги на бирже с падения в цене. Так, по состоянию на 10:39 доллар потерял 0,27% от вчерашней стоимости и опустился на уровень в 3,2320 белорусских рубля.
Российская валюта в свою очередь продолжает дорожать: она прибавила 0,42%. На торгах за 100 российских просили 3,5096 белорусских рубля.
Валюта КНР так же, как и доллар, продолжает дешеветь. По состоянию на 10:37 она потеряла в цене 0,28%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4640 белорусских рубля.